Канберра, , 20:01 — REGNUM Совет по энергетической безопасности Австралии 20 июня представил план, согласно которому для решения сложившегося энергетического кризиса в стране власти штатов и территорий получат полномочия включать газ и уголь в схемы по поощрению производителей электроэнергии, которые должны будут поставить определенные мощности в общенациональную энергосеть, передает Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не стал возражать против расширения применения «нечистых» источников энергии.

«Совет по энергетической безопасности заявил, что они нейтральны с точки зрения дальнейших действий, и это будет оставлено на усмотрение штатов в зависимости от их конкретных обстоятельств», — сказал глава правительства на пресс-конференции, тем самым поддержав наращивание добычи угля и газа.

Журналисты напоминают, что к власти на выборах Альбаниз пришел на обещаниях как раз сокращать зависимость Австралии от «грязных» источников энергии в рамках зеленого перехода.

«Мне кажется, что это отчасти не лишено здравого смысла», — заключил Альбаниз, комментируя предоставление австралийским регионам права расширять использование полезных ископаемых.

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