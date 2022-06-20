Томск, , 12:57 — REGNUM В Томской области после COVID-19 за прошедшие сутки выздоровели 53 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус в регионе победили 130 514 человек. Скончались к настоящему времени 854 ковид-больных.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 210. За сутки выявлено 25 новых носителей, десять из них госпитализированы в стационары.