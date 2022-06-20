Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Губернатора Свердловской области будут выбирать один день, 11 сентября. Об этом сообщает облизбирком.

Резиденция губернатора Свердловской области © ИА REGNUM

Избирательные комиссии субъектов России имеют возможность решать, сколько дней проводить голосование. Имеется возможность осуществлять его один, два или три дня. Свердловский избирком решил, что можно обойтись одним днём. Этому предшествовали запрос мнения органов исполнительной власти региона, изучение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, а также обсуждение вопроса в областной Общественной палате.

11 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, на выборы выдвинулись уже три человека.