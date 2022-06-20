Мельбурн, Австралия, , 13:29 — REGNUM 20 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс появились в больнице Альфреда в Мельбурне, чтобы отметить начало строительства центра клинических исследований и лечения меланомы в Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Учреждение, строительство которого обойдется в 152 миллиона долларов, получит 50 миллионов долларов от правительства Виктории и еще 50 миллионов от федерального правительства.

В свою очередь Альбаниз сказал, что надеется на долгие годы плодотворного сотрудничества с правительством Виктории.

Он также сказал, что меланома известна во всем мире как «австралийский рак», поскольку именно в Австралии выявлено больше всего людей, страдающих от данной разновидности рака кожи.