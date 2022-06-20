Минск, , 13:09 — REGNUM Иностранные военные атташе побывают в Брестской области у границы Белоруссии с Украиной, чтобы ознакомиться с мерами по усилению рубежа на этом участке. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба белорусского министерства обороны.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для иностранных атташе по вопросам обороны, аккредитованных при военном ведомстве, организовано посещение Малоритского района Брестской области. Именно там выполняются задачи по усилению участков государственной границы. Зарубежных дипломатов хотят на месте ознакомить с задачами и действиями белорусских военных в южных районах страны.

«Отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. Батальонные тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что важные объекты, включая дороги и путепроводы, взяты под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группы украинских диверсантов могут пытаться проникнуть в страну. В связи с этим усиливается южная граница страны.

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