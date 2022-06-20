Канберра, 20 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции 20 июня, еще раз повторил свое заявление о том, что не видит смысла в преследовании Джулиана Ассанжа властями США. Об этом сообщил телеканал Nine News.

newsonline Джулиан Ассанж

На вопрос о том, приходилось ли ему разговаривать с президентом США Джозефом Байденом о деле Джулиана Ассанжа, Альбаниз сказал, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

«Я публично изложил свою позицию. Я ясно ее обозначил в прошлом году. Я готов повторить свои комментарии, которые я сделал тогда … Также отмечу, что есть люди, которые думают, что если писать капслоком в Twitter и ставить восклицательные знаки, то это каким-то образом повышает значимость твита. Это не так», — сказал премьер-министр страны.

Журналисты напоминают, что в декабре 2020 года будучи тогда лидером оппозиции Альбаниз заявил, что «не видит смысла» в преследование Ассанжа американскими властями.