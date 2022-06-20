Вильнюс, 20 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Украине посылается военное оборудование, необходимое для разблокирования морских портов. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис перед началом заседания совета глав МИД ЕС.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Он рассказал, что для разблокирования украинских портов требуется военное оборудование, и некоторое уже отправляется на Украину.

«К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее», — сказал литовский министр.