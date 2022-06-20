Москва, , 12:54 — REGNUM Европейский Союз по собственной инициативе создал условия для газового кризиса. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Россия остаётся максимально надёжным поставщиком. С технологической точки зрения инфраструктура, механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввёл Европейский Союз. Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают не место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать», — заявил Песков.

«Это рукотворный кризис, он создан руками Европейского Союза. Газ у нас есть, он готов к поставкам. Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соотвествии с их обязательствами», — подчеркнул он.