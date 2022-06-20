Канберра, , 12:58 — REGNUM В настоящее время в Австралии стремительно растет число мальчиков-подростков, которых кибер-злоумышленники заставляют платить невероятно большие суммы денег после того, как мошенники, выдававшие себя за девушек, познакомились с ними в интернете и получили компрометирующие молодых людей фото сексуального характера. Об этом 20 июня сообщил телеканал Nine News.

Хакер Christoph Scholz

Правоохранители из Австралийского центра по борьбе с эксплуатацией детей предупреждают подростков и их родителей, что данная схема интернет-мошенников становится все более распространенной, поскольку молодые люди ведутся на фейковые аккаунты и без тени сомнения отправляют злоумышленникам свои обнаженные фото‑ и видеоматериалы.

По данным федеральной полиции Австралии, за последний год общий объем денег, которые мошенники получили от детей, вырос более чем в четыре раза.

Правоохранители предупреждают пользователей, что как только злоумышленники получат первый платеж, уровень давления на жертву не измениться, и они будут требовать больше денег.