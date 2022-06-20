Кострома, 20 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Костромичей и туристов приглашают на праздник, посвященный Дню молодёжи. Об этом сообщает администрация города.

Наталья Диева Рок-концерт

Мероприятие состоится 26 июня в парке «Берендеевка», программа расписана с 10 утра до 21 часа вечера.

В рамках праздника состоится рок-фестиваль, дискотека, танцевальное соревнование от команды «Свои Люди», соревнование по экстремальным уличным видам спорта, открытый кибер-туринир по футболу.

Организаторами события выступают региональный комитет по делам молодёжи, комплекс «Пале» и молодежный центр «Кострома». Ознакомиться с полной программой можно на сайте администрации.