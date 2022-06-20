Сидней, Австралия, 20 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 20 июня житель Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, предстанет перед судом после того, как ему было предъявлено обвинение в поджоге другого человека. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Сидней, Австралия

18 июня службы экстренной помощи получили сообщения о том, что мужчина получил серьезные ожоги на горе Сэддлбэк, к западу от Киамы. Вскоре прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили 51-летнего мужчину с серьезными ожогами головы, груди и лица.

Уже утром 19 июня по подозрению в поджоге человека был арестован 41-летний мужчина, после чего ему было предъявлено несколько обвинений, в том числе бросание/закладка взрывчатого вещества с намерением сжечь/покалечить/нанести тяжкие телесные повреждения другому лицу.

Сейчас пострадавший мужчина остается в критическом состоянии. Подозреваемому в совершении преступления в освобождении под залог было отказано. Причина конфликта до сих пор не известна.