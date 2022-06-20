Москва, 20 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Минфин России закладывает в проект бюджета на 2023−2025 гг. дефицит на протяжении всей предстоящей трехлетки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно прогнозу, дефицит федерального бюджета в 2023 г. составит 1,591 трлн рублей после 1,665 трлн в 2022 г, в 2024 г сократится до 1,413 трлн рублей, в 2025 г — до 1,358 трлн рублей. Это соответствует 1,2%, 1,1%, 0,9% и 0,8% прогнозного ВВП соответственно.

Доходы в 2022 ожидаются в размере 25,529 трлн рублей, в 2023—2025 гг. — 24,779 трлн, 25,38 трлн и 25,708 трлн рублей соответственно, расходы — 27,194 трлн, 26,370 трлн, 26,794 трлн и 27,066 трлн рублей, отмечает «Интерфакс».

При этом госдолг России в 2022—2024 гг. не превысит 16% ВВП.

Минфин разработал проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.