Москва, , 12:50 — REGNUM Сценарий привлечения стран ОДКБ к специальной военной операции России на Украине в Москве не рассматривался. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, такой вариант не рассматривался», — заявил Песков.

«Значение ОДКБ большое. ОДКБ совсем в недалеком прошлом продемонстрировало свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», — подчеркнул он.