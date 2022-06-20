Москва, 20 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Сценарий привлечения стран ОДКБ к специальной военной операции России на Украине в Москве не рассматривался. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, такой вариант не рассматривался», — заявил Песков.

«Значение ОДКБ большое. ОДКБ совсем в недалеком прошлом продемонстрировало свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности», — подчеркнул он.