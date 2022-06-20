Москва, 20 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Россия ответит на блокаду Калининградской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, решение Литвы заблокировать поставки в Калининградскую область является беспрецедентным. Песков рассказал, что это решение требует глубокого анализа перед тем, как принять ответные меры. Однако в течение нескольких дней это будет сделано, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве заявили, что решение о блокаде Калининградской области принималось совместно с Еврокомиссией под её руководством.