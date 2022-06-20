Люксембург, , 12:50 — REGNUM Вывезти всё заблокированное в украинских портах зерно невозможно, но высвобождение даже его части поможет справиться с продовольственным кризисом. Об этом 20 июня заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В конечном итоге мы точно не сможем вывезти все зерно, но если нам хотя бы удастся высвободить его часть по разным маршрутам, то это помогло бы противодействовать глобальному вызову», — сказала Бербок по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

По её словам, в настоящее время правительство Германии ведёт переговоры с Польшей и Румынией о возможных способах вывоза зерна с Украины.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2022, что есть пять-шесть способов вывоза зерна с Украины, Москва не препятствует этому.

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