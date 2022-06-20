Люксембург, 20 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вывезти всё заблокированное в украинских портах зерно невозможно, но высвобождение даже его части поможет справиться с продовольственным кризисом. Об этом 20 июня заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«В конечном итоге мы точно не сможем вывезти все зерно, но если нам хотя бы удастся высвободить его часть по разным маршрутам, то это помогло бы противодействовать глобальному вызову», — сказала Бербок по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

По её словам, в настоящее время правительство Германии ведёт переговоры с Польшей и Румынией о возможных способах вывоза зерна с Украины.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2022, что есть пять-шесть способов вывоза зерна с Украины, Москва не препятствует этому.

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