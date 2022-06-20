Донецк, 20 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из «Града» Куйбышевский район Донецка, сообщает 20 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:54 (совпадает с мск) — н. п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня украинские боевики совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике.

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