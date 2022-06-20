Канберра, , 12:53 — REGNUM Опубликованный 20 июня план, направленный на решение проблемы энергетического кризиса в Австралии, предоставляет штатам страны право решать, будут ли они включать газ и уголь в схему по вознаграждению производителей электроэнергии за гарантированные поставки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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План Совета по энергетической безопасности описывает ряд мер для каждого региона Австралии, которые теперь могут принимать решения о субсидиях для производителей, которые могут гарантировать поставки электроэнергии на уровне штата или территории.

Ожидается, что правительство Виктории, вероятно, будет настаивать на использовании возобновляемых источников энергии, а власти Нового Южного Уэльса сделают ставку на газ и уголь, производство которого будет увеличено в округе Наррабри на севере штата.

Однако, пишут журналисты, в плане не учитываются некоторые ключевые детали, например, сколько потребители должны будут платить по своим счетам за электроэнергию и будут ли цены на электроэнергию выгодны производителям, которые смогут обеспечить достаточные мощности с сохранением рентабельности бизнеса.