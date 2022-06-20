Москва, , 12:48 — REGNUM В России разрабатывается программа классных часов на общественно-политическую тематику, рассчитанных на 32 недели. Об этом в ходе «Классного марафона» заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на слайде, который представил Новиков, были отдельно выделен ряд направлений «Стратегий национальной безопасности России».

В число этих направлений вошли «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и ряд других.