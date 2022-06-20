Москва, , 12:48 — REGNUM Крупное мукомольное производство будет запущено на территории Саратовской области. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Мука Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что в регионе намерены активно развивать аграрное образование и внедрять новые технологии.

Также указывается, что в области будет реализован крупный инвестиционный проект по производству муки с общей мощностью переработки 1 млн тонн зерна в год, о чём на полях ПМЭФ-2022 договорились власти региона и компания «Био-Тон».

При этом уточняется, что первый этап строительства должен быть закончен в 2026 году и его стоимость превысит 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственная информационная система «Платформа «Центр хранения электронных документов» (Платформа «ЦХЭД») будет создана в России до конца 2022 года.