Сеул, 20 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. 20 июня первая южнокорейская ракета-носитель «Нури» была доставлена на стартовую площадку космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракеты

Согласно опубликованным данным, запуск запланирован на 21 июня 16:00 по местному времени.

Напомним, что изначально запуск ракеты планировался на 15 июня, однако его пришлось отложить на сутки из-за сильного ветра на стартовой площадке. 16 июня в ходе предстартовой подготовки возникли технические проблемы — датчик в баке с окислителем зафиксировал отклонений показателей от нормы. Ракета была возвращена в сборочный цех для устранения проблемы.

В октябре 2021 года Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, которая достигла заданной высоты 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник, из-за сбоев в работе третей ступени.

На этот раз ракета должна вывести на орбиту 180-килограммовый спутник для проверки её характеристик и четыре малых спутника, разработанных университетами для исследовательских целей.

C 2010 года на проект по созданию ракеты «Нури» правительство Южной Кореи выделило 1,96 трлн вон (~$1,5 млрд). В работе над ракетой, которая построена на основе южнокорейских технологий, приняли участие более 300 южнокорейских компаний.