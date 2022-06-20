Пенза, , 12:48 — REGNUM Пенза станет первым Городом трудовой доблести, в котором установят мемориал «Часовые памяти». Церемония открытия памятника, посвященного защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов пройдет в сквере «Пионерский» 22 июня, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Стела «Город трудовой доблести» в Пензе Penza.pnzreg.ru

В регионах мемориалы возводятся в рамках Всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Она реализуется Межрегиональной общественной организацией «Ветераны военной контрразведки» при поддержке Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее мемориалы защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны возводились только в тех регионах, где проходили наиболее ожесточенные сражения.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести. Соответствующее предложение 11 февраля 2022 года единогласно поддержали депутаты регионального Законодательного Собрания.

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В начале Великой Отечественной войны не раз над Пензой летали самолеты со свастикой, но на город за всю войну не упала ни одна вражеская бомба. Историки полагают, что враг недооценил значение местных оборонных предприятий — каждая четвертая произведенная в годы войны мина, авиабомба или артиллерийский снаряд были выпущены пензенскими предприятиями.

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