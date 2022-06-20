Брисбен, Австралия, , 12:52 — REGNUM 20 июня стало известно, что правительство штата Квинсленд (северо-восток Австралии) построит еще 1200 новых домов в рамках программы по решению нехватки дешевого и доступного жилья для семей, у которых нет своей крыши над головой. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что реализация проекта станет возможным благодаря государственному партнерству со строительными фирмами Brisbane Housing Company и Queensland Investment Corporation, которые согласились по минимальным условиям и ценам заняться строительством социального жилья.

«Каждый житель Квинсленда заслуживает иметь надежную крышу над головой», — сказал на пресс-конференции казначей Квинсленда Кэмерон Дик.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции министр жилищного строительства Линн Энох заявила, что проект является частью инвестиций в размере 2,9 млрд долларов для поддержки строительства доступного жилья в течение следующих четырех лет. Всего власти построят 7400 новых домов.