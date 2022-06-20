Брисбен, Австралия, 20 июня 2022, 12:52 — REGNUM 20 июня стало известно, что правительство штата Квинсленд (северо-восток Австралии) построит еще 1200 новых домов в рамках программы по решению нехватки дешевого и доступного жилья для семей, у которых нет своей крыши над головой. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Рынок недвижимости
Рынок недвижимости

Отмечается, что реализация проекта станет возможным благодаря государственному партнерству со строительными фирмами Brisbane Housing Company и Queensland Investment Corporation, которые согласились по минимальным условиям и ценам заняться строительством социального жилья.

«Каждый житель Квинсленда заслуживает иметь надежную крышу над головой», — сказал на пресс-конференции казначей Квинсленда Кэмерон Дик.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции министр жилищного строительства Линн Энох заявила, что проект является частью инвестиций в размере 2,9 млрд долларов для поддержки строительства доступного жилья в течение следующих четырех лет. Всего власти построят 7400 новых домов.