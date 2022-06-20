Ташкент, , 12:45 — REGNUM Поправки в конституцию Узбекистана лучше предварительно вынести на референдум. Об этом 20 июня в ходе встречи с членами комиссии по разработке поправок в основной закон заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

Он отметил, что законодательство Узбекистана позволяет парламенту менять конституцию, но предлагает спросить мнение у граждан страны.

«Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа — настоящая народная конституция», — сказал Мирзиёев.

Президент отметил, что в этом случае будет подтверждён принцип, что автором конституции является народ. В этом случае граждане республики смогут называют новую конституцию своей.

Напомним, ранее Мирзиёев предложил обновить конституцию Узбекистана до декабря 2022 года. Планируется в том числе отменить в стране смертную казнь.