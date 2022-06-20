Канберра, 20 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Согласно результатам нового исследования, проведенного специалистами из Национального центра исследований и надзора в области иммунизации и Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, порядка 4 миллионов жителей Австралии в возрасте 18 лет и старше могли переболеть COVID-19 к февралю этого года. Об этом 20 июня сообщил телеканал NineNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Ученые также пришли к выводу, что число случаев, попавших в официальную статистику, сильно занижено по сравнению с неучтенными случаями заражения.

Используя 5 185 образцов крови австралийских граждан в возрасте от 18 до 89 лет, ученые выяснили, что самая высокая доля взрослых с антителами к COVID-19, была в Квинсленде (26%), за которым следуют Виктория (23%) и Новый Южный Уэльс (21%). Авторы исследования предположили, что число реальных заболеваний COVID-19 в два раза превышает число учтенных случаев.

Считается, что подавляющее большинство случаев COVID-19 приходится на время распространения штамма «Омикрон».