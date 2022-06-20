Москва, , 12:44 — REGNUM Предложение вернуться к переговорам с Россией лишь в августа с украинской стороны красноречиво демонстрирует позицию Киева. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это более чем красноречивая демонстрация «переговоров по-украински». Собственно, мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика ничего хорошего Украине не принесла», — заявил Песков.

Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) допустил, что Киев вернётся к переговорам с Москвой к концу августа.