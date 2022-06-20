Сидней, Австралия, 20 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Десятки муниципальных советов Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) повысят ключевые ставки, что станет еще одним ударом по жителям, борющимся с и так высоким ростом стоимости жизни в стране. Об этом 20 июня сообщил телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Всего по всему штату 86 советов одобрили повышение ставок выше в ответ на стремительный рост инфляции.

«Некоторые советы предоставили данные, согласно которым без дополнительных средств они не смогут реализовать проекты, по которым они уже проконсультировались и включили в свои бюджеты», — говорится в заявлении члена Независимой комиссии по ценообразованию и регулированию.

Это означает, что в десятках муниципалитетов самого населенного штата Австралии стоимость услуг местных властей поднимется еще больше.

Сейчас в этих муниципалитетах ключевые ставки варьируются от 1,6 до 2,5%. Общенациональная ключевая ставка в Австралии находится на уровне в 0,85%.