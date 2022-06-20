Донецк, 20 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Подписанное на полях Петербургского международного экономического форума соглашение между Торгово-промышленной палаты Донецкой Народной Республики и иранского торгового дома «Фарнуш трейдинг» открывает важные возможности для ДНР. Об этом 20 июня заявил глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что мы считаем важным — это установление экономических связей с Ираном: между Торгово-промышленной палатой Донецкой Народной Республики и иранским торговым домом были подписаны соглашения, связанные с экономическим взаимодействием. Мы считаем, что это крайне перспективно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, таким образом у ДНР появляются возможности для торгового сотрудничества не только с Ираном, но и с Ближним Востоком в целом через Иран.