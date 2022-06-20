Москва, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Государственная информационная система «Платформа «Центр хранения электронных документов» (Платформа «ЦХЭД») будет создана в России до конца 2022 года. Об этом ранее сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

(сс) myrfa Стопка бумаг

Отмечается, что в данный момент все федеральные ведомства должны отправлять документы в Государственный архив России в печатном виде и это касается электронных документов с электронной подписью, что влечет избыточный расход бумаги и создает нагрузку на ведомства.

При этом после появления новой платформы обязательная печать электронных документов, которые направляют в Государственный архив, будет отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству активной фармацевтической субстанции (АФС) «Гепарин» и её производных планируется построить в Дорогобуже Смоленской области.