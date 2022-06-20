Вашингтон, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Сервис Netflix завершил съёмки проекта «Аватар: последний маг воздуха», вдохновлённого мультсериалом «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом сообщил ряд изданий, в том числе Avatar News.

Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Аватар Аанг

Выход сериала с живыми актёрами запланирован на август 2023 года. Проект «Аватар: последний маг воздуха» анонсировали ещё в 2018 году, однако съёмки начались лишь в 2021.

ИА REGNUM напоминает, что оригинальный мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает о фантастическом мире, в котором существуют четыре народа — племя Воды, народы Огня и Земли, а также воздушные кочевники. По сюжету, жители страны Огня развязывают войну — остановить их может только Аватар, владеющий всеми четырьмя стихиями, однако он исчез ещё 100 лет назад.