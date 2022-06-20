Москва, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Успешным для исполнения региональных бюджетов был 2021 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Антон Силуанов

По его словам, налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 26% или почти на 3 трлн. рублей по сравнению с 2020 годом. Также росли инвестиционные и текущие социальные расходы, отметил он.

«Можно отметить, что в 2021 году был обеспечен максимальный профицит бюджета регионов — 660 млрд рублей, а также снижены объемы государственного долга, который составил 21,6% от собственных доходов», — сказал Силуанов.

Он пояснил, что благодаря мерам, по которым были замещены дорогие коммерческие кредиты бюджетными, ни у кого из субъектов РФ не осталось коммерческих кредитов.