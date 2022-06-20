Ставрополь, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Новая рабочая неделя принесет на Северный Кавказ жару, сильные осадки и ветер. В отдельных субъектах температура воздуха будет достигать +37°, а порывы ветра — 23 м/с. При этом в Росгидромете предупредили о чрезвычайной пожароопасности (5 класс), которая отмечается в низменных районах Дагестана, северной части, юго-восточных и центральных районах Ставропольского края, в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии.

30.mchs.gov.ru Жара

На ряде территорий сохраняется почвенная засуха под озимыми и яровыми культурами. Такая ситуация сложилась в Курском и Буденновском районах Ставропольского края и Моздокском районе Республики Северная Осетия.

В целом на всех территориях Северо-Кавказского федерального округа будет наблюдаться повышение температуры к середине недели. В Карачаево-Черкесии днём до +23…28°, местами до +34°, 21 июня в Ставропольском крае и Чечне, а также 21-22 июня в низменных районах Дагестана — до +37°,

При этом в среду, 22 июня, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и горных районах Дагестана прогнозируются отдельные сильные дожди с градом. В Дагестане, Ингушетии и Чечне 20 и 21 июня ветер до 15-18 м/с, при грозах в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — до 20 м/с, а в Ингушетии и Чечне 22 июня — до 23 м/с.