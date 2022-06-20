Москва, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли вернётся к политической деятельности ради посредничества в переговорах России и Германии. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе, с учётом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали заявления, что она не собирается ни к какой политической деятельности возвращаться», — заявил Песков.

«Посмотрим, там видно будет», — добавил он.