Москва, 20 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Во время освобождения российской армией только одного посёлка Сиротино в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли потери в размере 100-110 военнослужащих в день. Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Один населённый пункт Сиротино. Наши активные боевые действия длились пять суток. Пленные с этого населенного пункта нам озвучили цифру, что оттуда убитыми и раненными в сутки от 100 до 110 человек вывозились и такое же количество завозилось туда на лодках», — сказал Алаудинов.

По его словам, подобная же ситуация характерна для всей линии фронта. При этом киевский режим нисколько не считается с огромными потерями ВСУ, отправляя все новые и новые подразделения, сформированные из мобилизованных граждан, в самое пекло боевых действий.