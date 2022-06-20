Москва, 20 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол» с 65-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК

Президент подчеркнул, что коллектив завода работает с полной отдачей, внося весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооружённых сил России.

«Завод «Купол» по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия оборонно-промышленного комплекс требуют особого внимания со стороны региональных властей, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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