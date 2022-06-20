Астрахань, , 12:56 — REGNUM Многодетная семья Руфии и Равиля Сайфуллиных из Астрахани благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпнинимательство» и государственной поддержке Центра «Мой бизнес», открыли эко-ферму, где производят органические продукты без химии: козье и коровье молоко, сметану, сыр, кефир, масло, творог, микрозелень, фермерскую птицу, пастилу из фруктов и многое другое. Историю их успеха обнародовала платформа mb30.ru.

Эко_маркет фермерских продуктов в Астрахани Цитата с сайта ecoferma30.ru

Еще несколько лет назад Руфия и Равиль совершенно не задумывались о предпринимательстве, были высокооплачиваемыми специалистами по найму. У пары часто болели старшие дети.

Чтобы оздоровить их, купили козу. Ее лечебное молоко поставило малышей на ноги, избавило родителей от больничных и трат на лекарства. Руфия и Равиль постепенно отказались от молочных и мясных продуктов из магазинов, стали развивать домашнее хозяйство — разводить кур и гусей. Семья осталась под большим впечатлением от оздоровительного эффекта питания фермерскими продуктами.

«Когда в нашей семье появилась младшая дочь Аниса, мы еще раз убедились в огромном влиянии на иммунитет детей питания натуральным — малышка не болела, все же детство сыновей мы провели у врачей. Получив такие очевидные результаты, мне хотелось всем об этом рассказать, помочь людям, приносить ощутимую пользу землякам, делать что-то значимое, а не составлять отчеты в офисе. Тогда мы начали собственное дело. Цель нашего предпринимательства — сохранить здоровье астраханцев», — отметила Руфия.

Сейчас вокруг семьи Сайфуллиных объединяются единомышленники — фермеры, которые выращивают микрозелень, делают органические сладости, держат кроликов, перепелов, цесарок, молочных коров и готовы вместе реализовывать свою продукцию. Так образовался неформальный кооператив и интернет-супермаркет полезных продуктов.

В планах Сайфуллиных — масштабировать производство. Для этого семья купила участок и претендует на получение финансирования Фонда развития промышленности.

«Центр «Мой бизнес» помог нам с сертификацией продукции, с защитой товарного знака, с оформлением документации для Фонда. Хочу лично поблагодарить Вячеслава Перегудова (и. о. директора Центра — прим.), всегда идет навстречу. Если бы не он, мы, наверное, не открыли бы ИП и не занялись предпринимательством. Очень важно, что «Мой бизнес» помогает, вести свое дело — очень непросто, нужна поддержка. Перегудов обратил внимание на то, что сельскохозяйственным и промышленным предприятиям региона господдержка оказывается на условиях софинансирования: 95% стоимости услуг оплачивает «Мой бизнес» и только 5% — предприниматель», — отметил Равиль Сайфуллин.

«Российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более одного триллиона рублей, и это на 151 млрд рублей больше, чем годом ранее», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Помогать в развитии бизнеса Астраханском области призвано соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, которое подписали на днях генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Предприниматели получат возможности по привлечению финансирования, выходу на рынки сбыта, лизингу оборудования, повышению бизнес-компетенций и получению других мер поддержки, сервисов и услуг.

В 2022 году, по данным на начало июня, предприниматели Астраханской области получили поддержку в виде гарантий и поручительств Корпорации МСП общим объемом почти 300 млн рублей.

«Если у бизнеса недостаточно залогового обеспечения, он может получить поддержку в виде «зонтичных» поручительств. Корпорация МСП в этом случае возьмет на себя до 50% риска по кредитным обязательствам, — рассказал Александр Исаевич. — При этом такое поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита».

С момента запуска механизма (сентябрь 2021 г.) по начало июня 2022 года более 50 предпринимателей Астраханской области уже привлекли под «зонтичные» поручительства кредитных средств на общую сумму более 380 млн рублей. Увеличить охват малого и среднего бизнеса мерами поддержки должна помочь Цифровая платформа МСП. РФ, разработанная совместно Корпорацией МСП и Минэкономразвития.

«Мы выступаем за консолидацию усилий, чтобы способствовать как можно большему охвату предпринимателей мерами поддержки, — добавил Александр Исаевич. — И здесь нам важно услышать мнение предпринимателей, получить обратную связь, которая поможет донастроить существующие инструменты».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.