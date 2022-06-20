Таганрог, Ростовская область, 20 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе семилетний мальчик, получили ожоги при пожаре в частном жилом доме на улице Стернина в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент случился минувшей ночью. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы примерно в 1:25 мск. Пожар был ликвидирован в 4:00 мск на площади 154 кв. метрв.

В результате пожара получили ожоги четыре человека, мужчина, две женщины и ребёнок 2015 года рождения. Причина возникновения пламени устанавливается.