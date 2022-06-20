Екатеринбург, 20 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Свердловской области ещё один кандидат выдвинулся на выборы губернатора. Об этом 20 июня сообщает облизбирком.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

Документы подал Андрей Кузнецов. Его выдвинуло областное отделение партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду». Соответствующая конференция прошла 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были выдвинуты Евгений Куйвашев и Александр Демин. Напомним, выборы назначены на 11 сентября.