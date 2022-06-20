Москва, 20 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Решение о прекращении транзита в Калининградскую область со стороны литовских властей — решение действительно беспрецедентное. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС распространения санкции на транзит. Считаем это тоже незаконным. Ситуация более, чем серьёзная, в этой связи. И она требует более глубоко анализа, перед тем как формулировать какие-то меры, какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих дней будет произведён», — заявил Песков.

«Это элемент блокады, конечно же», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других российских регионов большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.