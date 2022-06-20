Вашингтон, 20 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал статью в журнале Foreign Affairs, в которой выразил вполне понятные — если учесть проводимую Россией спецоперацию по денацификации бывшей советской республики — мнения. Тем не менее эти мнения официального Киева не могут становиться фундаментом для стратегии Запада, на это указывает Анатоль Ливен в статье, вышедшей 20 июня в Responsible Statecraft.

Фирс Журавлев. Дети нищие (фрагмент)

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Ливен обратил внимание на то, что ярость, какой бы праведной она ни была бы, не может считать хорошей основой для политики. Более того, в отличие от украинцев, официальные лица и аналитики США и стран Запада сами не находятся под огнем или угрозой. Следовательно, у них нет оправдания тому, что их суждение затуманивается эмоциями. Их профессиональный долг перед своими странами требует сохранять хладнокровие и крепкие нервы.

Кулеба стремится отождествить Запад с чисто украинскими целями, независимо от более широких издержек для человечества. Некоторые части его статьи читаются так, как будто этот язык создали американские специалисты по связям с общественностью. Но главная обязанность американских граждан — перед собственной страной. Кулеба заявляет — в неоправданно оскорбительной форме, — что «все больше прокремлевских комментаторов предлагают продать Украину ради мира и экономической стабильности в своих странах». Они, по словам украинского дипломата, хотят изображать из «себя пацифистов или реалистов», но на самом деле они «пособники российского империализма».

Несмотря на желание помочь Украине, президент Соединенных Штатов избирается американскими гражданами и дает присягу, чтобы защищать их и их интересы. Эта защита включает в себя защиту экономики США и недопущение того, чтобы страна оказывалась втянутой в конфликты, которые не отвечают жизненно важным интересам безопасности Соединенных Штатов, или в конфронтации, которые приведут к бессмысленным разрушениям и убийствам за границей.

Наиболее опасным аспектом статьи Кулебы является то, как он неоднократно и неискренне перескакивает между призывом к западной военной помощи для «полной и тотальной победы Украины» и утверждением, что эта помощь предназначена для того, чтобы помочь украинцам оказать давление на российские силы, чтобы заставить режим Путина «добросовестно вести переговоры» и помочь Украине вести переговоры «с позиции силы».

«Эти цели явно противоречат друг другу. Если Украине удастся одержать полную победу, то с Россией не нужно будет ни о чем договариваться, кроме как о безоговорочной капитуляции. Такое развитие событий крайне маловероятно с военной точки зрения. Если же переговорам быть, то их целью станет поиск какого-то хотя бы временного компромисса. Действительно, в марте украинское правительство выдвинуло ряд разумных предложений, которые отвечали некоторым ключевым требованиям России», — напомнил Ливен.

«Это по-прежнему официальная украинская позиция или нет?» — задался вопросом он.

Дело в том, что Кулеба прямо говорит о стремлении Киева говорить с Москвой с позиции силы, а также о том, что компромисс возможен лишь с «ослабленной и более конструктивной» Россией — то есть, что Кремль принял «украинские условия». Однако не понятно, что в себя включают эти условия.

«На прошлой неделе я слышал, как посол Украины в одной из страны Европе заявил, что Украина должна бороться «двадцать лет, если потребуется», чтобы изгнать Россию со всей территории, которую она удерживала с 2014 года, включая Крым и военно-морскую базу Севастополь», — отметил автор.

Поскольку, по мнению России, Крым теперь является ее суверенной территорией, российское руководство никогда не согласится с такими требованиями, независимо от того, какая именно власть находится в Кремле. Такое развитие событие невозможно, если Россия действительно не потерпит полного военного поражения, и она также будет сражаться в течение 20 лет, если это необходимо, чтобы не допустить такого сценария.

«Это тоже цель Кулебы? Если да, то он должен сказать об этом прямо, чтобы мы на Западе точно знали, под чем мы подписываемся на Украине», — продолжил он.

Кроме того, Кулеба в двух предложениях отвергает риск военной эскалации и вреда от западных санкций для западной и мировой экономики, а также для мировых запасов продовольствия. Он считает, цитируя президента Франклина Рузвельта, «единственное, чего нам следует бояться, — это самого страха».

«Ну, на самом деле, это не так. Чего нам следует опасаться, так это глобальной рецессии, которая, среди прочего, значительно усилит внутренний экстремизм и нестабильность, являющиеся реальной угрозой западной демократии; а также нехватки зерна, которая вызовет как массовый голод, так и массовые беспорядки в уязвимых обществах», — заявил Ливен.

Британский аналитик уверен, что Запад также должен опасаться перерастания нынешнего конфликта в прямое столкновение между американскими и российскими войсками, что может иметь катастрофические последствия для Украины и всего мира, а также риска того, что сильное обострение напряженности в отношениях с Россией приведет к случайному обмену ядерными ударами, которого с трудом удалось избежать во время холодной войны.

«Вполне естественно, что украинский чиновник игнорирует эти опасения. Можно даже сказать, что это его долг. Однако президент Соединенных Штатов имеет более широкие обязанности и ответственность, не в последнюю очередь перед американским народом», — заключил он.