Посёлок Суземка, Брянская область, 20 июня 2022, 12:50 — REGNUM В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция «Суземка» в одноимённом посёлке Брянской области, сообщил 20 июня в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.
Электрики приступили к восстановлению линий, без электричества остались многие социальные объекты, жилые дома и системы жизнеобеспечения коммунального хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Суземка подвергся обстрелу рано утром 20 июня, пострадал один сотрудник РЭС.
Читайте ранее в этом сюжете: Брянский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ