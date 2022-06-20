Посёлок Суземка, Брянская область, , 12:50 — REGNUM В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция «Суземка» в одноимённом посёлке Брянской области, сообщил 20 июня в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Подстанция

Электрики приступили к восстановлению линий, без электричества остались многие социальные объекты, жилые дома и системы жизнеобеспечения коммунального хозяйства.

«На место выехали представители Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы «Россети ФСК ЕЭС». Бригады «Брянскэнерго» на место уже доставили и подключили девять резервных источников электроснабжения. Всего таких подстанций будет поставлено 47», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Суземка подвергся обстрелу рано утром 20 июня, пострадал один сотрудник РЭС.

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