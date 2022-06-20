Тарбагатайский район, Бурятия, 20 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии два человека попали в больницу после взрыва газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, инцидент произошёл в местности Голубинная.

ИА REGNUM Газ

В строящемся доме днём 19 июня произошёл хлопок газовоздушной смеси. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, огнём была повреждена наружная стена дома на площади 6 кв. метров.

«С места происшествия сотрудниками скорой помощи в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были госпитализированы два человека», — отметили в управлении.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.

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