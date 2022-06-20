Чебоксары, 20 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Чувашия по итогам 2021 года заняла 17-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом 20 июня заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В обновлённом рейтинге состояния инвестклимата республика сдала пять позиций и оказалась по итогам 2021 года на 17-м месте. Глава экономического ведомства заявил, что по ряду показателей республика показывает «лучше результаты по сравнению с общероссийскими», приведя в качестве примера процедуры по выдаче разрешений на строительство:

«По всем показателям мы имеем высшие баллы. Так, сократилось время получения разрешения на строительство со 100 дней в прошлом году до 40, в среднем по России эта цифра 75 дней. Сократилось более чем в два раза количество необходимых процедур».

Дмитрий Краснов также сообщил, что «высшую оценку» получила система оценки регулирующего воздействия, «улучшается уровень развития» малого и среднего бизнеса, а также качество финансовой и инвестиционной поддержки бизнеса. Министр добавил, что «стало проще лицензировать» свою деятельность, снижается «силовое, административное давление» на бизнес.

«Вместе с тем результаты рейтинга показывают такие направления, где работу нам необходимо усилить. В большинстве своём эти направления из новых показателей, которые в этом году были представлены: в этом году было 67, а в прошлом году — 42 показателя, по которым оценивался рейтинг. Прежде всего, новые показатели связаны с работой (раньше это не оценивалось) с ресурсоснабжающими организациями. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение. По ряду из этих направлений работа команды правительства уже началась с прошлого года — это реформа системы водоснабжения, водоотведения, электросетевого хозяйства. Отдельного анализа требует и обратная связь от бизнеса, удовлетворённость и эффективности процедур», — сообщил Дмитрий Краснов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг по итогам 2021 года рассчитывался по 67-ми показателям в четырёх направлениях (регуляторная среда, института для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства). По сравнению с 2020 годом увеличено количество параметров, учитываемых при составлении рейтинга.

Лидерами рейтинга по итогам 2021 года стали Москва, Татария, Подмосковье, Тульская область и Башкирия.

Как сообщало ИА REGNUM, последние годы Чувашия ежегодно сдаёт позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Так, в 2020 году она вошла в группу регионов, которым присвоено 13-е место, в 2019 году занимала 11-ую строчку, в 2018 году была на 8-й позиции, в 2017 году находилась на 2-м месте, поднявшись с 6-го места в 2016 году.