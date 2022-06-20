Чувашия сдаёт позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата
Чебоксары, 20 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Чувашия по итогам 2021 года заняла 17-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом 20 июня заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В обновлённом рейтинге состояния инвестклимата республика сдала пять позиций и оказалась по итогам 2021 года на 17-м месте. Глава экономического ведомства заявил, что по ряду показателей республика показывает «лучше результаты по сравнению с общероссийскими», приведя в качестве примера процедуры по выдаче разрешений на строительство:
Дмитрий Краснов также сообщил, что «высшую оценку» получила система оценки регулирующего воздействия, «улучшается уровень развития» малого и среднего бизнеса, а также качество финансовой и инвестиционной поддержки бизнеса. Министр добавил, что «стало проще лицензировать» свою деятельность, снижается «силовое, административное давление» на бизнес.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг по итогам 2021 года рассчитывался по 67-ми показателям в четырёх направлениях (регуляторная среда, института для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства). По сравнению с 2020 годом увеличено количество параметров, учитываемых при составлении рейтинга.
Лидерами рейтинга по итогам 2021 года стали Москва, Татария, Подмосковье, Тульская область и Башкирия.
Как сообщало ИА REGNUM, последние годы Чувашия ежегодно сдаёт позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Так, в 2020 году она вошла в группу регионов, которым присвоено 13-е место, в 2019 году занимала 11-ую строчку, в 2018 году была на 8-й позиции, в 2017 году находилась на 2-м месте, поднявшись с 6-го места в 2016 году.