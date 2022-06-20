Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Санкт-Петербурге в мае 2022 снизился на 0,8%. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Если в апреле инфляция достигла отметки в 17,4%, то уже в следующем месяце упала до 16,6%. На это повлияли ослабление спроса, укрепление рубля и увеличение предложения товаров в сегменте продуктов.

Цены на продукты питания в Петербурге замедлили свой рост из-за увеличения поставок овощей из стран ближнего зарубежья, а также за счёт увеличения производительности птицефабрик Ленинградской области.

Если сравнивать с показателями мая 2021 года, то огурцы, морковь, томаты и яйца в мае текущего года стали дешевле. В то же время из-за роста издержек на производство и логистику росли цены на молочную продукцию и кондитерские изделия.

Из-за сокращения спроса, который был на пике в конце февраля — начале марта 2022 года, цены на бытовую технику, фотоаппараты и машины замедлили свой рост. Это наблюдалось и в сфере услуг.

Отметим, что в Северо-Западном федеральном округе уровень годовой инфляции в мае составил 16,9%, а по стране в целом — 17,1%. По оценкам Банка России, этот показатель к концу года достигнет отметки в районе 14-17%. Через год инфляция должна составить 5-7%, а в 2024 году — 4%.