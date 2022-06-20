Спасский район, Рязанская область, , 12:50 — REGNUM Бурого медведя запечатлели фотоловушки в Окском государственном природном заповеднике Рязанской области, сообщает 20 июня пресс-служба правительства региона.

Медведь Pixabay.com

Камеры зафиксировали животное возле кабаньей чесалки. По словам старшего научного сотрудника заповедника Надежды Панковой, медведя уже замечали здесь в октябре 2021 года, в мае 2022 года зверя фотографировали в 10 км севернее. Учёные пока не знают — один и тот же это зверь или разные особи.

Бурый медведь занесён в «Красную книгу» Рязанской области.