Луганск, , 12:43 — REGNUM Защитники Луганской Народной Республики нанесли серьёзный урон польским наёмникам в посёлке Камышеваха. Об этом сообщил командир казачьего полка, который участвует в боевых действиях.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бойцам украинской территориальной обороны и наёмникам из Польши в Камышевахе противостоят подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР и полк Ахмата Кадырова. На месте идёт постоянный обстрел, отчётлива слышна польская речь и команды.

«Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые миномёты, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал РИА Новости командир казачьего полка.

Он добавил, что в Камышевахе воюют не отдельные боевики, а хорошо организованный отряд поляков. Накануне наёмники понесли серьёзные потери.

Казаки и бойцы из Чечни намерены взять населенные пункты Золотое-2 и Горское.

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