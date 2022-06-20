Октябрьский район, Калмыкия, 20 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Два парка, расположенные в Октябрьском районе Калмыкии, не соответствуют санитарным нормам. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 20 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Белка в парке

В ходе инспекции выяснилось, что содержание двух парков отдыха в посёлке Большой Царын не отвечает санитарным правилам. В частности, территория зон отдыха не убирается, газоны заросли травой, профилактика инфекционных и паразитарных болезней, в том числе противоклещевая обработка, не проводится.

В адрес главы Большецарынского СМО внесено представление, которое находится на рассмотрении.