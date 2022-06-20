Таллин, 20 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум.

Pixabay.com Инфляция

По данным Департамента статистики Эстонии, индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 года вырос в годовом сравнении на 33,7%.

Импортная продукция подорожала в мае на 30,1% в годовом сравнении и на 2,5% — в месячном. Экспортные цены в мае выросли по сравнению с апрелем на 3,3%, а в годовом сравнении — на 27,7%. Больше всего повысились цены на электроэнергию, нефтепродукты и строительные материалы.

По словам ведущего аналитика департамента Гермо Валгенберга, и в годовом, и в месячном сравнении на индекс больше всего повлияло повышение цен в производстве электро- и тепловой энергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, в производстве продуктов питания и изделий из металла.

Он добавил, что в обрабатывающей промышленности повышение цен составило за год 24%, в том числе продуктов питания — 21,2%.