* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 20 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака провели спецоперацию в провинции Анбар. Об этом 20 июня сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Inis. gov. iq Спецоперация Ирак

По данным военного ведомства, подразделение спецназа разведки отследило передвижение грузовой машины, которая использовалась боевиками для перевозки оружия. В ходе перестрелки были ликвидированы четверо боевиков, один из которых был опознан как «губернатор» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар и трое его телохранителей.

В транспортном средстве боевиков было обнаружено стрелковое оружие и взрывчатка, предназначенные для передачи одной из местных ячеек террористов.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.